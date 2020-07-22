В Подмосковье собаки напали на двух детей, оба мальчика госпитализированы

Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила, что в одном из дворов округа собака породы хаски покусала семилетнего мальчика. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

По её словам, ребёнка немедленно госпитализировали с многочисленными травмами, ему будет сделана операция. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода, в момент происшествия хозяйки пса дома не было, а погулять животное выпустил её сосед по коммуналке. Уточняется, что собака была не привита от бешенства, её поместят на карантин.

Кроме того, в Красногорске произошёл ещё один подобный инцидент: бездомная собака напала на четырёхлетнего мальчика. Пострадавшего доставили в больницу с травмами затылка и теменной части головы.

В ГСУ СК РФ по Московской области заявили, что по данным происшествиям проводится проверка.

— В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будет опрошен хозяин собаки породы хаски и очевидцы нападения собаки на семилетнего мальчика. Также будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак, — говорится в сообщении.