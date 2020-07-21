Медведь напал на девушку во время утренней пробежки, но она чудом выжила и показала оставшиеся шрамы

Теперь 27-летняя Эрин Маккензи будет тщательно продумывать маршруты для своих занятий. 13 июля девушка вышла на пробежку в национальном парке "Райдинг-Маунтин". Спортсменка регулярно выходит в парк на разминки вместе со своими собаками, но в этот раз что-то пошло не по плану. На пути у неё встретился огромный медведь — барибал.
Я, должно быть, напугала его, а он, конечно, сильно перепугал меня. Я не ожидала увидеть медведя. Понятия не мела, что он там есть
Эрин Маккензи
Фото © Facebook / Erin McKenzie
Почти сразу зверь ударил канадку по лицу своей лапой. Затем медведь попытался схватить девушку за спину, но, к счастью, лишь оставил несколько неглубоких царапин.
После этого, по словам Эрин, животное встало на задние лапы, видимо, готовясь нанести последний удар, но его что-то спугнуло, заставив отступить.
Всё произошло буквально за пару секунд. На самом деле у меня даже не было времени, чтобы как-то среагировать. После я тут же увидела кровь, льющуюся по всему моему телу, и сильно испугалась — думала, что у меня где-то была очень большая рана
Эрин Маккензи
Фото © Facebook / Erin McKenzie
Следующие 40 минут девушка шла до своей машины, пока мама и брат успокаивали её по телефону. Молодой человек довёз Эрин до ближайшей больницы, где ей обработали раны и убедили, что её жизни теперь ничто не угрожает, пишет Global News.
Мне повезло, что я получила лишь порез на лице и спине и у меня всё ещё есть мой глаз. Это правда поразительно, ведь след от когтя находился всего в сантиметре от моего глаза
Эрин Маккензи