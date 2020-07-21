Медведь напал на девушку во время утренней пробежки, но она чудом выжила и показала оставшиеся шрамы

Теперь 27-летняя Эрин Маккензи будет тщательно продумывать маршруты для своих занятий. 13 июля девушка вышла на пробежку в национальном парке "Райдинг-Маунтин". Спортсменка регулярно выходит в парк на разминки вместе со своими собаками, но в этот раз что-то пошло не по плану. На пути у неё встретился огромный медведь — барибал.

Я, должно быть, напугала его, а он, конечно, сильно перепугал меня. Я не ожидала увидеть медведя. Понятия не мела, что он там есть

Почти сразу зверь ударил канадку по лицу своей лапой. Затем медведь попытался схватить девушку за спину, но, к счастью, лишь оставил несколько неглубоких царапин.

После этого, по словам Эрин, животное встало на задние лапы, видимо, готовясь нанести последний удар, но его что-то спугнуло, заставив отступить.