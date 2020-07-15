Недавно на Reddit завирусилось видео, которое вряд ли кого-то оставит равнодушным. На кадрах мужчина, имя которого неизвестно, гуляет среди развалин, которые ещё неделю назад были его домом. Придя в себя после трагедии, он решил посмотреть, осталось ли что в целости. На его счастье, помимо редких вещей недалеко от дома он обнаружил своего кота, которому удалось чудом спастись.
Этот парень вернулся, чтобы осмотреть развалины своего дома через неделю после того, как он сгорел. Вряд ли он подозревал, что также найдёт своего кота, который потерялся во время пожара
FunPeach0
Видео © Reddit / FunPeach0
И хоть момент невероятно трогательный, сам кот по кличке Майк, кажется, не очень-то разделяет радости своих хозяев. Вместо того чтобы радостно ринуться в объятия владельцев, он смиренно сидит у них на руках. Пара же в свою очередь даже не может сдержать слёз от счастья.
Кадр из видео © Reddit / FunPeach0
За последнюю неделю видео активно разошлось по большинству англоязычных соцсетей. На "Реддите" трогательные кадры оценили 113 тысяч человек, а под постом пользователи начали обсуждать, как же повезло американцу. Однако некоторые даже под таким роликом нашли повод поязвить. К примеру, один из комментаторов заявил, что, может, мужчина и радуется своему питомцу, но если бы он нашёл неповреждённый дом, радовался бы намного больше.
Мне так грустно за них, но я также счастлив, что после всего этого у них появился маленький лучик надежды
Reign_Does_Things
Я чуть не заревел, но потом просто смеялся над кличкой кота. Майк! Фантастическое имя для кота
Manticore416
WOW-animals
Мужчина вернулся на пепелище, где раньше стоял его дом, и там произошло настоящее чудо — видео
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