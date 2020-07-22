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Учёные нашли смесь антител, способную уничтожить коронавирус

В случае удачных испытаний соответствующего лекарства разработка может начаться уже в следующем году.

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Фото © Pixabay

Группа международных учёных из Колумбийского университета в Нью-Йорке создала смесь антител, которая способна полностью уничтожить коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает The Guardian.

Для этого исследователи взяли антитела 40 пациентов, которые переболели CoViD-19 в тяжёлой форме, и перелили их в кровь согласившихся добровольцев. В результате им удалось выявить смесь, способную эффективно уничтожать вирус.

Мы выделили очень активные антитела, на основе которых можно приготовить препарат. Мы полагаем, что их можно будет использовать для того, чтобы предотвращать заражение коронавирусом, — говорится в сообщении издания.

Также учёные провели эксперименты на хомяках, которые показали, что инфузия одного из наиболее сильных антител защищала животных от болезней. В ближайшее время исследователи намерены проверить такой метод лечения заболевания на людях с высоком риском заражения коронавирусом. В случае если испытания пройдут удачно, то разработку соответствующего лекарства могут начать в следующем году.

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