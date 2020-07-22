Учёные нашли смесь антител, способную уничтожить коронавирус

Группа международных учёных из Колумбийского университета в Нью-Йорке создала смесь антител, которая способна полностью уничтожить коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает The Guardian.

Для этого исследователи взяли антитела 40 пациентов, которые переболели CoViD-19 в тяжёлой форме, и перелили их в кровь согласившихся добровольцев. В результате им удалось выявить смесь, способную эффективно уничтожать вирус.

— Мы выделили очень активные антитела, на основе которых можно приготовить препарат. Мы полагаем, что их можно будет использовать для того, чтобы предотвращать заражение коронавирусом, — говорится в сообщении издания.