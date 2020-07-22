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Житель Новотроицка обрадовался окончанию трёхнедельной засухи и устроил заплыв по затопленной улице — видео

Мужчина решил выжать максимум из ситуации, а потому прямо там же помылся с шампунем.

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Видео © LIFE

Житель города Новотроицка Оренбургской области устроил небольшой заплыв на одной из затопленных улиц города в знак окончания трёхнедельной жары, которая стояла в городе.

На оказавшихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что молодой человек радостно купается в воде, которая скопилась на улицах после сильнейшего ливня. По словам очевидцев, осадки затопили за несколько часов весь город.

При этом мужчина решил максимально воспользоваться ситуацией и прямо там же взял шампунь и вылил его на своё тело.

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