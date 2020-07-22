Хабиб Нурмагомедов о скончавшемся отце: Ты научил меня практически всему, что я умею

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые со дня смерти своего отца Абдулманапа написал пост в своём инстаграме, в котором вспомнил легендарного наставника.

— Тебя будет не хватать, отец. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной, — написал Нурмагомедов.

Отметим, что пост спортсмен написал сразу на трёх языках: русском, английском и арабском.