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Хабиб Нурмагомедов о скончавшемся отце: Ты научил меня практически всему, что я умею

Знаменитый тренер умер 3 июля в Москве на фоне осложнений в связи с коронавирусом.

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Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые со дня смерти своего отца Абдулманапа написал пост в своём инстаграме, в котором вспомнил легендарного наставника.

Тебя будет не хватать, отец. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной, — написал Нурмагомедов.

Отметим, что пост спортсмен написал сразу на трёх языках: русском, английском и арабском.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова скончался 3 июля в Москве, ему было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Президент РФ Владимир Путин позвонил чемпиону UFC и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.

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