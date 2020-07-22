Трамп рассказал, кто станет "победителем" и первым создаст вакцину от CoViD-19

Американская компания Pfizer может стать первой, чья вакцина от коронавируса пройдёт все необходимые клинические испытания и выйдет на рынок. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.
Его администрация уже заключила с этой компанией контракт на производство и доставку 100 миллионов доз.
— Мы думаем, у нас есть победитель, и мы также думаем, что другие компании идут следом и у них очень хорошо обстоят дела с вакцинами. Они идут сильно впереди графика, — заявил Трамп.