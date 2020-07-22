В России предложили штрафовать мотоциклистов за опасные манёвры на дороге

Депутат Госдумы России Светлана Бессараб разработала законопроект, который запрещает владельцам мотоциклов и мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортным средством движение в одной полосе.

Как пишут "Известия", проект поправок в КоАП уже направлен в российское правительство.

— Необходимо защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. В ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автолюбителей. Объективно мотоциклисты не защищены от травм в силу особенностей их транспорта. Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 м или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займёт 2 метра. Сколько остаётся на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами, — рассказала автор инициативы.

Уточняется, что штраф за движение в полосе параллельно с автомобилем может составить три тысячи рублей, а за опасное лавирование по междурядью владелец мотоцикла может быть наказан штрафом в размере 15 тысяч рублей.