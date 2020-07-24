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Число случаев коронавируса в США превысило четыре миллиона

Наиболее сложная ситуация сложилась в Калифорнии, где насчитывается более 420 тысяч больных.

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Фото © Pixabay

Число заболевших коронавирусом в США превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 03:55 мск 24 июля в Штатах насчитывается 4 032 430 случаев CoViD-19. Умерло 144 167 пациентов, выздоровело 1 210 849.

По количеству случаев заражения лидирует штат Калифорния (421 857). Далее идут Нью-Йорк (409 697), Флорида (389 868) и Техас (363 615).

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Впрочем, американский лидер готов стать и последним, кто получит лекарство от CoViD-19.

Напомним, ранее стало известно, что число заболевших CoViD-19 по всему миру превысило 15 миллионов.

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