Число случаев коронавируса в США превысило четыре миллиона

Число заболевших коронавирусом в США превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 03:55 мск 24 июля в Штатах насчитывается 4 032 430 случаев CoViD-19. Умерло 144 167 пациентов, выздоровело 1 210 849.
По количеству случаев заражения лидирует штат Калифорния (421 857). Далее идут Нью-Йорк (409 697), Флорида (389 868) и Техас (363 615).
Трамп признался, что готов стать первым американцем, которому введут вакцину от коронавирусаВпрочем, американский лидер готов стать и последним, кто получит лекарство от CoViD-19.
Напомним, ранее стало известно, что число заболевших CoViD-19 по всему миру превысило 15 миллионов.