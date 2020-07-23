В Подмосковье объявили о новом этапе снятия ограничений по коронавирусу

Жителям Подмосковья в общественных местах по-прежнему нужно будет носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Режим самоизоляции продолжит действовать для людей старше 65 лет и групп риска.

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 5848 человек, из которых в Московской области — всего у 145. Общее число зарегистрированных в России случаев за всё время эпидемии достигло 795 038.