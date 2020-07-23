В Подмосковье объявили о новом этапе снятия ограничений по коронавирусу

В Московской области объявили о новом этапе снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Постановление губернатора региона Андрея Воробьёва предусматривает следующие послабления:
- С 24 июля госорганы возобновят предоставление услуг в обычном режиме.
- С 31 июля разрешается проводить культурные и развлекательные мероприятия, открываются театры и кинотеатры, игровые комнаты в торговых центрах.
- С 1 августа возобновят работу самостоятельные экскурсоводы и гиды, а также букмекерские конторы и другие азартные заведения, снимаются ограничения на водный транспорт, возобновляется проект "Активное долголетие".
- С 1 сентября разрешается курить кальяны в ресторанах.
Жителям Подмосковья в общественных местах по-прежнему нужно будет носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Режим самоизоляции продолжит действовать для людей старше 65 лет и групп риска.
В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 5848 человек, из которых в Московской области — всего у 145. Общее число зарегистрированных в России случаев за всё время эпидемии достигло 795 038.