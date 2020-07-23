Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил её быстрое появление

Исследователи начали работу над вакциной от коронавируса в России в феврале и создали препарат спустя всего две недели. Такое быстрое появление лекарства связано с тем, что к этому моменту учёные уже три года трудились над препаратом против родственного вируса, который вызывает ближневосточный респираторный синдром (MERS), как объяснил разработчик вакцины против CoViD-19, замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

— Мы делали вакцину против MERS и пробовали разные варианты. Это была большая работа, мы дошли до второй фазы клинических исследований. Поэтому, когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипаст в буквальном смысле, — объяснил он в интервью для издания Meduza.

Логунов уточнил, что к созданию вакцины сотрудники центра Гамалеи приступили в феврале — после того, как он побывал на конференции Всемирной организации здравоохранения. Именно на этом мероприятии стало понятно, что возникла "большая проблема", говорит учёный. При этом Логунов отказался критиковать ВОЗ за то, что вспышку коронавируса она признала пандемией только в марте. Для этого, по его мнению, "есть другие люди".