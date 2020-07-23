Мишустин рассказал, как получил предложение стать премьером

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что получил предложение стать премьером от президента России Владимира Путина. Тогда он был нацелен на исполнение задач, обозначенных в январском послании российского лидера. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и намного усложнила работу.

— Если вы идёте работать в правительство и тем более если вам предложена должность председателя правительства, то, конечно, очень сложно представлять весь, скажем так, набор вызовов, с которым вы можете столкнуться, — рассказал Мишустин в интервью на канале "Россия 24".

Глава правительства отметил, что исполнение задач послания и выполнение национальных проектов в какой-то момент пересеклись с пандемией. Ему приходилось каждый день принимать решения о развёртывании коечного фонда, разработке методик, подготовке специалистов, закупке и производстве средств индивидуальной защиты.

— Всё это было таким непростым вызовом, поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько получилось, — добавил Мишустин.