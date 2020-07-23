"Это непростая история". Мишустин рассказал, как его лечили от CoViD-19

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, как проходило его лечение от коронавирусной инфекции. Глава правительства признался, что назвать его быстрым не может.

— Насчёт скорости выздоровления — здесь я вам скажу, что это непростая история. Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс, — сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".

Премьер рассказал, что вернулся к работе, как только стал лучше себя чувствовать. Мишустин добавил, что "вирус не выбирает должности". Он очень коварен.

— Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю, — сказал премьер.

Он поблагодарил врачей, которые поставили его на ноги. Российских медиков он назвал лучшими.