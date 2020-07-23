Жевательную резинку назвали полезной при стрессе и снижении веса

Жевательная резинка может помочь похудеть. С ней человек реже перекусывает, контролирует тягу к еде и работает жевательными мышцами. Жевание также стабилизирует эмоциональное состояние и помогает справиться со стрессом, из-за которого можно набрать лишний вес. Об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

— Так, мятная жевательная резинка, например, сильно стимулирует вкусовые рецепторы, и сразу после неё многие продукты приобретают неприятный привкус. И дополнительный бонус: жевательные мышцы — это тоже мышцы, и они способны сжигать калории, — передаёт АГН "Москва" слова специалиста.

За счёт жевания, отметила врач, происходит стимуляция слюноотделения, а это полезно для ротовой полости. Слюна "смывает" остатки пищи, а вещества, которые содержатся в ней, останавливают размножение бактерий. Исследования также доказывают, что использование жвачки в течение 15–20 минут способствует стимулированию краткосрочной памяти.

Но длительное жевание может привести к нарушению артикуляции и развитию кариеса. Кроме того, это повышает изнашиваемость пломб, коронок, виниров и имплантов. Жевать резинку можно не более 10–20 минут подряд и не более получаса в день.