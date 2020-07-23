Кремль ответил на вопрос о сроках открытия границы России

Границы России будут открываться на условиях взаимности с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос о сроках снятия ограничений.
Песков напомнил, что пока у правительства не было заявлений по поводу открытия границ. А именно оно занимается этим вопросом.
— Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Как известно, контакты осуществляются, но пока решение не принималось, — сказал Песков.
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