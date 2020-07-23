Раскрыты спонсоры пиратских онлайн-кинотеатров

Основными спонсорами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом сообщается в отчёте Group-IB, который есть в распоряжении Лайфа.
Как отмечается в документе, лидерами рынка являются онлайн-казино Welcome Partners и Lucky Partners, владельцы которых находятся на Украине. Они пользуются российскими серверными мощностями и услугами российских банков. В пиратских трансляциях размещают рекламные ролики букмекеры 1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Orca88, Bwin и другие.
Group-IB направила копии своего отчёта в Генпрокуратуру, российские и международные правоохранительные органы, а также в головные организации Visa и Mastercard.
В прошлом году закрыли крупнейшие нелегальные сервисы Moonwalk и HDGO, из-за чего рынок видеопиратства "просел" с 87 миллионов до 63,5 миллиона долларов. Сейчас, согласно анализу Group-IB, рынок возвращается к прежним показателям, так как появились видеобалансеры второй волны — Collaps, HDVB, VideoCDN и другие сервисы.
Ранее Лайф сообщал, что в России могут начать блокировать приложения с пиратским контентом.
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