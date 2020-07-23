Комитет Совфеда поддержал закон о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах

Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал законопроект о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах. Нормативный акт будет рассмотрен палатой завтра, 24 июля.
Проект закона предусматривает внесение в избирательное законодательство поправок о возможности проведения многодневного голосования на выборах всех уровней. Согласно документу, такой формат будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.
Напомним, 21 июля Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому в стране предусматривается возможность проведения голосований в течение нескольких дней, но не более трёх.
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