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Комитет Совфеда поддержал закон о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах

Документ ранее был принят Госдумой в окончательном чтении.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал законопроект о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах. Нормативный акт будет рассмотрен палатой завтра, 24 июля.

Проект закона предусматривает внесение в избирательное законодательство поправок о возможности проведения многодневного голосования на выборах всех уровней. Согласно документу, такой формат будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.

Напомним, 21 июля Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому в стране предусматривается возможность проведения голосований в течение нескольких дней, но не более трёх.

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