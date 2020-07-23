Комитет Совфеда поддержал закон о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах

Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал законопроект о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах. Нормативный акт будет рассмотрен палатой завтра, 24 июля.

Проект закона предусматривает внесение в избирательное законодательство поправок о возможности проведения многодневного голосования на выборах всех уровней. Согласно документу, такой формат будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.