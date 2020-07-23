Угрожавший взорвать гранату житель Полтавы взял в заложники полицейского

Мужчина, который во время задержания у здания админсуда в Полтаве угрожал взорвать гранату, захватил полицейского. Сейчас злоумышленник вместе с заложником передвигается по городу на авто.

По данным телеканала "112 Украина", сначала преступник захватил в заложники полицейского. В ходе переговоров начальник областного уголовного розыска заменил правоохранителя собой. Злоумышленнику предоставили автомобиль, и сейчас он вместе с заложником движется к выезду из города.

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А 21 июля на Украине произошёл ещё один захват заложников, более массовый. В Луцке злоумышленник весь день удерживал 13 человек в автобусе. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне".