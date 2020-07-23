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Скинули для отрезвления. Пьяный житель Ямала утонул в бассейне

В отношении его товарищей возбудили уголовное дело.

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Фото © Pixabay

На Ямале двое мужчин скинули пьяного приятеля в бассейн, чтобы он быстро отрезвел, но тот утонул. Компания 22 июля выпивала в сауне. Собутыльники решили, что их 54-летний друг слишком пьян, и скинули его в воду, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Когда мужчины заметили, что приятель перестал подавать признаки жизни, они достали его из воды и вызвали скорую. Приехавшие врачи лишь констатировали смерть.

В отношении двоих мужчин возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что в Египте десять человек утонули, пытаясь спасти ребёнка.

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