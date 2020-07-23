Стало известно, когда в России появится онлайн-система отслеживания гражданского оружия

В Росгвардии до конца года появится собственная IT-платформа, с помощью которой можно будет отслеживать всё гражданское оружие в стране. Благодаря новой системе также будет упрощён процесс выдачи разрешений на его приобретение, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что IT-платформа будет делиться на две части — внутреннюю и внешнюю. Первая будет предназначена для Росгвардии, вторая же будет работать для производителей, продавцов и покупателей и будет представлять из себя мобильное приложение, через которое можно будет оформить разрешение на приобретение оружия. Кроме того, все владельцы получат пластиковую карту, которая заменит имеющиеся у россиян лицензии и разрешения. Стоимость разработки оценили в 540 миллионов рублей.

— При наличии современных технологий вести бумажный контроль оборота оружия — нонсенс. Выписывать специальное разрешение на приобретение каждой единицы — абсурд. Введение автоматизированной системы упростит жизнь и владельцам легального оружия, и сотрудникам лицензионно-разрешительной системы, — считает экс-председатель правления общественной организации "Право на оружие» Игорь Шмелёв.