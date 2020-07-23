Ещё один фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск

СК РФ объявил в международный розыск ещё одного фигуранта дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом рассказали в Басманном суде Москвы.

Напомним, в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. А в июле 2020 года СК выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям — отмыванию денег и коммерческому подкупу. Позже под арест отправили трёх соучастников Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе.