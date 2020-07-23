В Москве от коронавируса вылечилось ещё 453 пациента

В Москве выздоровело ещё 453 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число выздоровевших в столице достигло 173 392. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 453 пациента, — сообщила вице-мэр.

Ракова добавила, что выздоровевшие от коронавируса могут сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 495 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.