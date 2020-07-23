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Исполняющим обязанности мэра Норильска стал Николай Тимофеев

Ранее он занимал должность вице-мэра города по общим вопросам.

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Николай Тимофеев. Фото © Пресс-служба мэрии Норильска

Заместитель мэра Норильска Николай Тимофеев назначен и.о. главы заполярного города вместо сложившего с себя полномочия Рината Ахметчина. Он будет занимать эту должность до 28 июля.

С 22 июля на период до проведения внеочередной сессии Норильского городского Совета депутатов и.о. главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что Совет депутатов Норильска соберётся 28 июля. На внеочередном собрании будет рассмотрен вопрос об отставке Ахметчина по собственному желанию. Также в течение шести месяцев Совет депутатов назначит нового главу города по результатам проведения соответствующего конкурса.

Ахметчин 20 июля написал заявление об отставке с поста главы заполярного города после критики в свой адрес со стороны краевых властей. Мэр также обратился в региональный кабмин с просьбой направить в Норильск дополнительные медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.

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