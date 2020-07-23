Китай запустил свой первый космический зонд по исследованию Марса — видео

Китай запустил с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань свой первый зонд по исследованию Марса. "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу — 1") был отправлен к Красной планете при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5").

Старт состоялся в 12:40 по местному времени (07:40 мск). Запуск назван успешным. По предварительным расчётам, зонд доберётся до Марса за семь месяцев — к февралю 2021 года. В случае успеха аппарат направит полученные данные на Землю в следующем году. Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы и особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни.