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Китай запустил свой первый космический зонд по исследованию Марса — видео

Среди основных задач миссии — поиск воды и следов жизни на планете.

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Китай запустил с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань свой первый зонд по исследованию Марса. "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу — 1") был отправлен к Красной планете при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5").

Старт состоялся в 12:40 по местному времени (07:40 мск). Запуск назван успешным. По предварительным расчётам, зонд доберётся до Марса за семь месяцев — к февралю 2021 года. В случае успеха аппарат направит полученные данные на Землю в следующем году. Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы и особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни.

Несколькими днями ранее к Марсу стартовал первый космический зонд ОАЭ. Планируется, что аппарат достигнет Красной планеты в 2021 году.

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