Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России могут запретить оформление кредитов через приложения

Поводом для этого послужили участившиеся случаи мошенничества в этой сфере.

352

Фото © Pixabay

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов обратился с письмом к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением запретить оформление кредитов через мобильные приложения. Об этом сообщает RT.

По его словам, в РФ участились случаи, когда мошенники разными способами получают доступ к мобильным телефонам граждан. После этого они, имея их данные, оформляют на них кредиты через разные приложения.

При этом используют злоумышленники самые разные пути доступа к телефонам, однако всегда действуют по одной схеме.

Выбор редакции

Loading...