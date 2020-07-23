В России могут запретить оформление кредитов через приложения

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов обратился с письмом к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением запретить оформление кредитов через мобильные приложения. Об этом сообщает RT.

По его словам, в РФ участились случаи, когда мошенники разными способами получают доступ к мобильным телефонам граждан. После этого они, имея их данные, оформляют на них кредиты через разные приложения.