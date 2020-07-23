Небольшой дождь всё-таки будет. Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Москве 23 июля

В российской столице в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Температура днём в Москве поднимется до 18–20 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 10 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье воздух днём прогреется также до 16–21 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся всего до 7–12 градусов выше нуля.