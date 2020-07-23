На Камчатке нашли тело туриста с отказавшими ногами, которого искали с 6 июля

Спасатели на Камчатке нашли тело туриста, который вместе со своим другом совершал восхождение на вулкан Ключевской и пропал 6 июля. Об этом в "Инстаграме" сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

— Сегодня спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская Сопка, где было обнаружено тело пропавшего альпиниста, — говорится в сообщении.