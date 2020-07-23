Дегтярёв предложил снизить "неприемлемый" тариф на ЖКУ в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе совещания по вопросам ЖКХ предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для всего населения региона.

— Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих... Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией... Людей волнуют цены. В 2018 году 72-е место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращение в федеральный центр субсидирования, — отметил Дегтярёв.

По его словам, у людей зачастую просто не хватает денег для того, чтобы оплатить ЖКУ, потому руководство региона должно помочь в этом вопросе путём введения дополнительных субсидий. Для этого Дегтярёв намерен обратиться в федеральный центр.