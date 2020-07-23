В Москве задержали девушку с 17 свёртками наркотика, которые она собиралась продать

Сотрудники Росгвардии на севере Москвы задержали девушку, у которой при себе было обнаружено 17 свёртков с наркотиком. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что правоохранители во время патрулирования улицы Мишина заметили девушку, которая странно себя вела. Она постоянно оглядывалась по сторонам, а при виде машины Росгвардии решила бежать, выбросив при этом несколько свёртков.