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В Москве задержали девушку с 17 свёртками наркотика, которые она собиралась продать

Правоохранителей насторожило её поведение: она всё время оглядывалась по сторонам, а при виде их машины решила бежать.

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Фото © ТАСС / Михаил Жбанков

Сотрудники Росгвардии на севере Москвы задержали девушку, у которой при себе было обнаружено 17 свёртков с наркотиком. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что правоохранители во время патрулирования улицы Мишина заметили девушку, которая странно себя вела. Она постоянно оглядывалась по сторонам, а при виде машины Росгвардии решила бежать, выбросив при этом несколько свёртков.

Как позже сама призналась, наркотики она собиралась продать. В обстоятельствах дела будут разбираться сотрудники полиции.

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