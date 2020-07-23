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"Это была лишь надежда". Гейтс заявил, что одной вакцины будет недостаточно для защиты от коронавируса

По его мнению, для полной защиты от инфекции необходимо привить около 80% населения Земли.

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Фото © Pixabay

Одна доза вакцины от коронавирусной инфекции не будет способна защитить человека от заболевания полностью. Такое мнение в интервью CBS высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. С самого начала это была лишь надежда, — отметил миллиардер.

По его мнению, для полной защиты от инфекции необходимо привить около 80% населения Земли, что само по себе является "невероятно большими цифрами". Также Гейтс уверен, что все образцы вакцины будут со временем становиться хуже.

Не забыл Гейтс и раскритиковать руководство США за борьбу с коронавирусом. По словам миллиардера, власти допустили множество ошибок, а почти по всем показателям ситуация в Штатах остаётся одной из самых худших.

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