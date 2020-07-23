"Это была лишь надежда". Гейтс заявил, что одной вакцины будет недостаточно для защиты от коронавируса

Одна доза вакцины от коронавирусной инфекции не будет способна защитить человека от заболевания полностью. Такое мнение в интервью CBS высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

— Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. С самого начала это была лишь надежда, — отметил миллиардер.

По его мнению, для полной защиты от инфекции необходимо привить около 80% населения Земли, что само по себе является "невероятно большими цифрами". Также Гейтс уверен, что все образцы вакцины будут со временем становиться хуже.