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Роспотребнадзор запускает портал научных публикаций о CoViD-19

Публиковаться там смогут не только российские авторы, но и исследователи из других стран.

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Фото © Pixabay

Роспотребнадзор запускает портал CoViD-19 PREPRINTS, на котором будут размещаться научные статьи о коронавирусной инфекции.

Цель нового портала — повысить открытость и доступность результатов исследований по CoViD-19, расширить сотрудничество между учёными, информировать о результатах исследований, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что благодаря порталу у медицинского сообщества появится возможность оперативно делиться результатами своих исследований. Публиковаться там смогут не только учёные из России, но и из других стран мира.

При этом с материалами, появляющимися на портале, могут ознакомиться не только коллеги авторов исследований, но и широкая аудитория читателей, а у учёных появляется возможность обратной связи и наработки различных деловых контактов.

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