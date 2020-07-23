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Трамп признался, что готов стать первым американцем, которому введут вакцину от коронавируса

Впрочем, американский лидер готов стать и последним, кто получит лекарство от CoViD-19.

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News признался, что готов стать первым американцем, которому введут вакцину от коронавирусной инфекции.

Главу Белого дома спросили, готов ли он стать одним из первых, кому введут вакцину. В ответ на это Трамп заявил, что если станет первым, то одни люди назовут его эгоистом, тогда как другие признают это очень смелым поступком.

Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому её введут, — добавил Трамп.

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