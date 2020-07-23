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С 2021 года Mitsubishi прекратит выпускать внедорожник Pajero

Первые машины этой модели появились в начале 80-х годов прошлого века.

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Фото © Pixabay

Японский концерн Mitsubishi Motors планирует прекратить производство своего полноразмерного внедорожника Pajero со следующего года. Об этом пишет газета Nikkei.

По данным издания, сейчас компания разрабатывает план закрытия дочернего предприятия Pajero Manufacturing в префектуре Гифу в течение трёх лет. Помимо Pajero там производятся кроссовер Outlander и минивэн Delica.

Отмечается, что за год на данном заводе выпускается более 60 тысяч авто, это примерно 10% от общих мощностей концерна.

Производство Mitsubishi Pajero для Японии прекратилось ещё в прошлом году, сейчас данную модель выпускают только для продажи в других странах. Однако из-за того, что спрос на машины падает, в Mitsubishi Motors решили окончательно прекратить выпуск внедорожника с целью оптимизации. После закрытия завода в Гифу сборка Outlander и Delica будет продолжена на других предприятиях концерна.

Pajero первого поколения появился в 1981 году, его продажи стартовали на следующий год. Изначально компания выпускала модель в трёхдверном кузове, но в 1983 году представила удлинённую пятидверную версию. Первые два поколения внедорожника были рамными, а начиная с третьего Pajero был с несущим кузовом и интегрированной в него рамой. Всего за время производства данной модели в мире было продано более 3,2 миллиона экземпляров. Кроме того, внедорожник приобрёл известность в автомобильных гонках: пилоты на Pajero 12 раз побеждали на ралли "Дакар".

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