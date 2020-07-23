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The Rolling Stones выпустила песню 1974 года, которую никто не слышал

В записи также принимал участие гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж.

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Британская рок-группа The Rolling Stones опубликовала на своей странице в "Твиттере" релиз песни под названием Scarlet, которая была записана аж в 1974 году.

В создании песни также приняли участие гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith.

Стоит отметить, что песню Scarlet включат в предстоящий сборник Goat’s Head Soup, который должен выйти в сентябре этого года.

Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс поведал, что данная композиция была записана после того, как музыканты пришли в студию под конец записи группы Led Zeppelin.

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