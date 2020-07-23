The Rolling Stones выпустила песню 1974 года, которую никто не слышал

SCARLET ⤫ FEATURING JIMMY PAGE ⤫ OUT NOW! https://t.co/2hxmfEmnMt— The Rolling Stones (@RollingStones) July 22, 2020
Originally recorded in October 1974, this track has never been released before - featuring legendary Led Zeppelin guitarist @JimmyPage and guests Blind Faith’s Rick Grech on bass.#ExperienceGoatsHeadSoup pic.twitter.com/FPPl3lU2sf
Британская рок-группа The Rolling Stones опубликовала на своей странице в "Твиттере" релиз песни под названием Scarlet, которая была записана аж в 1974 году.
В создании песни также приняли участие гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith.
Стоит отметить, что песню Scarlet включат в предстоящий сборник Goat’s Head Soup, который должен выйти в сентябре этого года.
Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс поведал, что данная композиция была записана после того, как музыканты пришли в студию под конец записи группы Led Zeppelin.
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