The Rolling Stones выпустила песню 1974 года, которую никто не слышал

SCARLET ⤫ FEATURING JIMMY PAGE ⤫ OUT NOW! https://t.co/2hxmfEmnMt



Originally recorded in October 1974, this track has never been released before - featuring legendary Led Zeppelin guitarist @JimmyPage and guests Blind Faith’s Rick Grech on bass.#ExperienceGoatsHeadSoup pic.twitter.com/FPPl3lU2sf — The Rolling Stones (@RollingStones) July 22, 2020

Британская рок-группа The Rolling Stones опубликовала на своей странице в "Твиттере" релиз песни под названием Scarlet, которая была записана аж в 1974 году.

В создании песни также приняли участие гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith.

Стоит отметить, что песню Scarlet включат в предстоящий сборник Goat’s Head Soup, который должен выйти в сентябре этого года.