Легендарная ABBA выпустит новые песни впервые с 1982 года

Всемирно известная шведская группа ABBA в следующем году планирует выпустить пять новых песен. Об этом сообщил ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Лойд со ссылкой на участника музыкального коллектива Бьорна Ульвеуса, передаёт The Independent.

Лойд отметил, что общался с Ульвеусом по видеосвязи и в ходе разговора музыкант рассказал, что у группы есть пять композиций, которые планировалось выпустить ещё в конце прошлого года, однако из-за технических сложностей, а потом из-за пандемии релизы пришлось перенести.

— Но он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году, — подчеркнул ведущий подкаста.

Стоит отметить, что последний альбом группы ABBA был выпущен в 1982 году. Некоторые неизданные песни коллектива были опубликованы в 90-е годы.