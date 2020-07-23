Байден заявил, что Трамп — первый "президент-расист" в США

Кандидат в президенты Соединённых Штатов демократ Джо Байден назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа "первым расистом, который избрался в президенты".

Отмечается, что в ходе онлайн-конференции с избирателями демократу задали вопрос, как он относится к тому, что американский лидер называет CoViD-19 "китайским вирусом" или "уханьским вирусом". В ответ Байден заявил, что Трамп "сеет расизм".

— То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно. Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом США. Он первый, кто это сделал, — подчеркнул кандидат в президенты от Демократической партии.

После этого некоторые пользователи в Интернете напомнили Байдену, что несколько президентов Штатов, в том числе и первый, Джордж Вашингтон, были рабовладельцами, а 28-й президент-демократ — Вудро Вильсон (1913–1921) — выступал за сегрегацию, за что его имя в июне убрали из названия школы при Принстонском университете.