На 84-м году жизни умер митрополит Евлогий

В среду, 22 июля, в возрасте 83 лет скончался известный архиерей Русской православной церкви митрополит Евлогий (Смирнов), который почти 30 лет возглавлял Владимирскую епархию. Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Стоит отметить, что Евлогий последние годы уже не проводил службы.

— Скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов). Много понёс трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия, наместник Оптиной [пустыни] также в годы открытия, почти 30 лет архиерей Владимирской епархии. Запомнился мне среди судей Высшего общецерковного суда особой внимательностью к внутреннему состоянию участников судебных дел, — написал епископ Савва на своей странице в "Телеграме".

Он не уточнил, по какой причине наступила смерть архиерея.