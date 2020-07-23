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"Это абсолютно невероятно". В Нью-Йорке в статую Свободы ударила молния — видео

Жителей Большого яблока уже предупредили о надвигающихся ливнях и возможном наводнении.

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В один из главных символов Нью-Йорка и США — статую Свободы — ударила молния. Пользователи Сети поделились роликами этого захватывающего зрелища.

На кадрах видно, что удар молнии попадает в гранитный пьедестал, на котором находится скульптура. Никаких повреждений или происшествий после этого не случилось. Пользователи "Твиттера" активно выражают в комментариях свои эмоции.

Если бы это был фильм, инопланетяне зашли бы за статую Свободы. Отличное видео! — написала одна из пользовательниц.

Некоторые также выражают своё удивление и шок от видео, отмечая, что за их окнами наблюдается примерно похожая картина.

Это абсолютно невероятно, — написала пользовательница с ником Vivienne Gucwa.

Добавим, что в Нью-Йорке в течение дня наблюдаются дожди с грозами, при этом столбики термометров поднялись к отметке 30 градусов тепла. Метеорологи уже предупредили жителей Большого яблока о надвигающемся на город шторме, сильных грозах и возможных наводнениях.

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