"Это абсолютно невероятно". В Нью-Йорке в статую Свободы ударила молния — видео

В один из главных символов Нью-Йорка и США — статую Свободы — ударила молния. Пользователи Сети поделились роликами этого захватывающего зрелища.

На кадрах видно, что удар молнии попадает в гранитный пьедестал, на котором находится скульптура. Никаких повреждений или происшествий после этого не случилось. Пользователи "Твиттера" активно выражают в комментариях свои эмоции.

— Если бы это был фильм, инопланетяне зашли бы за статую Свободы. Отличное видео! — написала одна из пользовательниц.

Некоторые также выражают своё удивление и шок от видео, отмечая, что за их окнами наблюдается примерно похожая картина.

— Это абсолютно невероятно, — написала пользовательница с ником Vivienne Gucwa.