"Это абсолютно невероятно". В Нью-Йорке в статую Свободы ударила молния — видео

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO— Mikey Cee (@_Mikey_Cee) July 22, 2020
В один из главных символов Нью-Йорка и США — статую Свободы — ударила молния. Пользователи Сети поделились роликами этого захватывающего зрелища.
На кадрах видно, что удар молнии попадает в гранитный пьедестал, на котором находится скульптура. Никаких повреждений или происшествий после этого не случилось. Пользователи "Твиттера" активно выражают в комментариях свои эмоции.
— Если бы это был фильм, инопланетяне зашли бы за статую Свободы. Отличное видео! — написала одна из пользовательниц.
Некоторые также выражают своё удивление и шок от видео, отмечая, что за их окнами наблюдается примерно похожая картина.
— Это абсолютно невероятно, — написала пользовательница с ником Vivienne Gucwa.
Добавим, что в Нью-Йорке в течение дня наблюдаются дожди с грозами, при этом столбики термометров поднялись к отметке 30 градусов тепла. Метеорологи уже предупредили жителей Большого яблока о надвигающемся на город шторме, сильных грозах и возможных наводнениях.