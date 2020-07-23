Илон Маск сообщил о строительстве в США нового завода Tesla

Американская компания Tesla собирается построить новый завод по сборке электропикапов Cybertruck, электрокаров Model 3 и Model Y в городе Остин (штат Техас). Об этом журналистам сообщил бизнесмен Илон Маск.

— Мы рады объявить, что построим свой следующий гигазавод в Техасе, в пяти минутах езды от аэропорта города Остин и в 15 минутах езды от центра этого города. Под объект отводится участок земли площадью более 809,3 га, — рассказал руководитель компании.

Кроме того, Маск пообещал, что с завода, который призван стать "экологическим раем", будет открываться "потрясающий вид прямо на реку Колорадо".

Отмечается, что общение с журналистами было приурочено к публикации отчёта Tesla за второй квартал 2020 года. Согласно документам, выручка за это время снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, но выросла на 1% по сравнению с первым кварталом 2020 года, составив 6,036 миллиарда долларов. Чистая прибыль достигла 104 миллионов, увеличившись на 550% по сравнению с предыдущим кварталом.