Глава МОК заявил, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что существует вероятность того, что Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на 2021 год, могут пройти без зрителей.

По его словам, такой вариант рассматривается для обеспечения безопасности в условиях пандемии, передаёт телеканал NHK.

— Мы должны подготовить различные сценарии [проведения Игр]. Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасной среде, — подчеркнул Бах.

Глава МОК также отметил, что ситуация с тренировками спортсменов в условиях пандемии коронавируса является "крайне серьёзной", так как атлеты не знают, когда могут начаться крупные соревнования и в какой момент им необходимо выйти на пик формы.

Кроме того, Бах заявил, что из-за CoViD-19 приходится иметь дело с закрытыми границами и ограничением на перемещение.

Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори также не исключил, что Олимпиада может пройти без зрителей. Он поведал, что подобная мера будет применена, если такой вариант окажется единственным из возможных.