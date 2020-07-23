Глава МОК заявил, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что существует вероятность того, что Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на 2021 год, могут пройти без зрителей.
По его словам, такой вариант рассматривается для обеспечения безопасности в условиях пандемии, передаёт телеканал NHK.
— Мы должны подготовить различные сценарии [проведения Игр]. Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасной среде, — подчеркнул Бах.
Глава МОК также отметил, что ситуация с тренировками спортсменов в условиях пандемии коронавируса является "крайне серьёзной", так как атлеты не знают, когда могут начаться крупные соревнования и в какой момент им необходимо выйти на пик формы.
Кроме того, Бах заявил, что из-за CoViD-19 приходится иметь дело с закрытыми границами и ограничением на перемещение.
Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори также не исключил, что Олимпиада может пройти без зрителей. Он поведал, что подобная мера будет применена, если такой вариант окажется единственным из возможных.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за коронавируса было принято решение о переносе соревнований на год, теперь они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.