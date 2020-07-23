Трамп рассказал, что из-за коронавируса умерло пятеро его друзей

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что из-за заболевания коронавирусной инфекцией ушли из жизни пятеро его друзей. Об этом глава Белого дома заявил в эфире телеканала Fox News.
Глава государства отметил, что до недавнего времени никто из его родных и близких друзей не умирал от пневмонии.
— Теперь же я потерял пять человек, возможно, шесть. Я потерял пятерых друзей, — подчеркнул Трамп, добавив, что один из них добился успеха в риелторском бизнесе Нью-Йорка.
По словам президента Америки, этот человек был госпитализирован после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными.
— Через два дня после госпитализации он впал в состояние комы и через пару дней умер, — поведал американский лидер.
Дональд Трамп заметил, что эта трагедия лишний раз убедила его в необходимости обеспечения особого ухода за людьми, которые входят в группу риска во время пандемии.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано почти четыре миллиона случаев инфицирования коронавирусом, скончалось более 143 тысяч пациентов. Лайф также сообщал, что число заболевших CoViD-19 по всему миру превысило 15 миллионов.
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