В Свердловской области изъяли более 100 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем

Сотрудники Росгвардии в Свердловской области изъяли более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя, а также пресекли деятельность цеха по его изготовлению. Об этом сообщает группа "Росгвардия. Уральский округ" в соцсети "ВКонтакте".

Всего в ходе обысков в Екатеринбурге и Березовском было изъято более 100 тысяч бутылок водки и коньяка с этикетками известных марок.