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В Свердловской области изъяли более 100 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем

Продукция поступала в самые разные магазины региона, где реализовывалась в дальнейшем.

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Фото © VK / Росгвардия. Уральский округ

Сотрудники Росгвардии в Свердловской области изъяли более 50 тысяч литров контрафактного алкоголя, а также пресекли деятельность цеха по его изготовлению. Об этом сообщает группа "Росгвардия. Уральский округ" в соцсети "ВКонтакте".

Всего в ходе обысков в Екатеринбурге и Березовском было изъято более 100 тысяч бутылок водки и коньяка с этикетками известных марок.

В дальнейшем этот алкоголь поступал в магазины региона, где продавался по низким ценам. Сейчас правоохранители устанавливают личности организаторов этой схемы.

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