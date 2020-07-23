Спецслужбы США заподозрили Генконсульство КНР в содействии китайской разведке

Спецслужбы США подозревают, что Генконсульство КНР в Хьюстоне помогало китайской разведке похитить данные о разработках в медицинской сфере. Согласно данным NBC News, ФБР на протяжении нескольких лет получало информацию, которая подтверждает эти сведения.

Американские власти полагают, что генконсульство выполняло роль "высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере". Дипведомство также якобы помогало разведке КНР внедриться в нефтегазовую промышленность США. По данным телеканала, президент США Дональд Трамп получал от американской разведки доклады о деятельности данной дипмиссии.