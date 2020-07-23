В Карелии вернули запрет на массовые мероприятия

Глава Карелии Артур Парфенчиков вернул в республике запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Ранее допускалось до 50 участников. О подписании распоряжения глава региона 22 июля сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

— Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии, — отметил Парфенчиков.

По его словам, в последний месяц всё чаще число выздоровевших меньше заболевших, поэтому расслабляться пока рано. Он призвал жителей республики быть внимательными к своему здоровью и самочувствию родных и близких, особенно пожилых людей.