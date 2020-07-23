"Не мне её судить!" Охлобыстин встал на защиту Асмус и заявил о её непростой судьбе

Артист Иван Охлобыстин встал на защиту своей коллеги по сериалу "Интерны" Кристины Асмус, на которую обрушился шквал критики из-за её развода с Гариком Харламовым. Он назвал артистку красивой и признался, что восхищается ей. Тем не менее фильм "Текст", который мог стать причиной разлада в семье Асмус, Охлобыстин предпочёл не смотреть.

— Я "Текст" не стал смотреть на всякий случай. Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит моё отношение к ней, я знаю, что её душа — это душа чистого красивого ребёнка. И судьба у неё непростая. Я всегда буду за неё вступаться, — сказал он в беседе с изданием "7 дней".

Артист назвал Асмус душевной и заявил, что она обладает "всем спектром достоинств". Он также признал, что никогда не сможет объективно к ней относиться, поскольку воспринимает "звёздочку в стальном орешке" как родственницу. Охлобыстин также подчеркнул, что актриса не была "ничьим протеже и замуж вышла уже звездой". Он также отказался разбираться в причинах её развода, заметив, что не ему её судить.