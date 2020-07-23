Девять регионов России предупредили о возможной гибели урожая из-за засухи

Несколько регионов России могут остаться без сельскохозяйственных и кормовых культур из-за сильной жары и суховеев. Это следует из доклада, опубликованного Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

— Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края, — говорится в публикации.

Отмечается, что без урожая также рискуют остаться часть Ростовской, Вологодской областей, Калмыкии и несколько районов Краснодарского края.