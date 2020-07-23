МИД не исключил возможности визита Путина на освящение храма Святого Саввы в Белграде

Президент РФ Владимир Путин может отправиться в октябре в Сербию на освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, украшение которого осуществляется с помощью российских средств и мастеров. Об этом рассказал директор Четвёртого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

— Рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента РФ Владимира Путина. Конкретные сроки поездки имеется в виду согласовать позднее, — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".