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МИД не исключил возможности визита Путина на освящение храма Святого Саввы в Белграде

Ранее российский лидер принял участие в завершении мозаики Нерукотворного Образа в православном соборе.

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Фото © LIFE

Президент РФ Владимир Путин может отправиться в октябре в Сербию на освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, украшение которого осуществляется с помощью российских средств и мастеров. Об этом рассказал директор Четвёртого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента РФ Владимира Путина. Конкретные сроки поездки имеется в виду согласовать позднее, — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

Напомним, что президенты России и Сербии приняли участие в церемонии завершения мозаики Нерукотворного Образа в храме Святого Саввы. В ходе визита в православный собор народный художник РФ Николай Мухин, который является автором проекта и руководит группой российских мастеров, выразил надежду, что Путин и Вучич будут присутствовать на освящение храма.

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