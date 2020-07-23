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Ещё 5848 случаев коронавирусной инфекции подтверждено в России за сутки

Выздоровело почти в полтора раза больше. Общее число излечившихся превысило 580 тысяч человек.

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Фото © ТАСС / Павел Кассин

Данные © Оперативный штаб

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 5848 человек. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране. Общее число зарегистрированных случаев — 795 038.

За последние сутки в России выявлено 5848 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1620 случаев (27,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

На первом месте по ежедневному приросту расположилась Москва. Там за сутки CoViD-19 выявили у 608 человек. Также в тройку регионов-лидеров вошли Свердловская и Нижегородская области.

Всего с начала эпидемии в стране скончалось 12 892 пациента с коронавирусом, из них 147 — за последние сутки. Вылечилось же 580 330 человек, из которых за прошедший день — 8277 человек.

Накануне общее число случаев коронавируса в мире достигло 15 миллионов человек, при этом лидирующую позицию по количеству инфицированных занимают США. Там медики выявили почти четыре миллиона случаев CoViD-19. На втором месте расположилась Бразилия (2 159 654), а замкнула тройку Индия (1 193 078). Россия же спустилась на четвёртую строчку в этом списке.

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