Мужчина угрожает взорвать гранату у здания суда в Полтаве — видео

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Мужчина достал гранату во время задержания у здания админсуда в Полтаве и угрожает её взорвать. В пресс-службе Нацполиции Украины сообщили, что перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством.
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Улица Остапа Вишни оцеплена для проведения спецоперации "Гром". На месте работают взрывотехники, а также следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. Силовики ведут переговоры с мужчиной.
— Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции. Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий, — призывает Нацполиция.
Двумя днями ранее житель украинского города Луцка захватил 13 заложников в автобусе из-за "усталости от ситуации". Он выдвинул ряд требований, включая публикацию президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика с рекламой фильма "Земляне". После выполнения условия преступник отпустил заложников и сразу же был задержан. Произошедшее в СБУ назвали терактом.