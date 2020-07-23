Мужчина угрожает взорвать гранату у здания суда в Полтаве — видео

Мужчина достал гранату во время задержания у здания админсуда в Полтаве и угрожает её взорвать. В пресс-службе Нацполиции Украины сообщили, что перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством.

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Улица Остапа Вишни оцеплена для проведения спецоперации "Гром". На месте работают взрывотехники, а также следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. Силовики ведут переговоры с мужчиной.

— Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции. Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий, — призывает Нацполиция.