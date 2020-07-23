Путин принял участие в запуске нового комплекса "Евро+" на МНПЗ

Президент РФ Владимир Путин сегодня в формате видеоконференции принял участие в открытии комплекса переработки нефти "Евро+" на московском НПЗ "Газпромнефти".
Глава государства поздравил всех причастных с успешной реализацией такого масштабного проекта. Президент отметил: открытие нового комплекса позволит увеличить на МНПЗ выпуск бензина, керосина, дизельного топлива.
При этом будет улучшена энергоэффективность. Комплекс "Евро+" повысит глубину переработки до 85%.
— Важнейшая задача и для правительства, и для регионов — создать условия для того, чтобы такие проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам и вели к созданию квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для инженеров, рабочих, других специалистов, — сказал Владимир Путин.
Ранее Лайф рассказывал, как оборудование для модернизации МНПЗ доставляли по Москве-реке.