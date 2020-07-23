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Путин принял участие в запуске нового комплекса "Евро+" на МНПЗ

Установка заменит сразу пять объектов прошлого поколения, позволит сократить воздействие на окружающую среду.

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Фото © АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ"

Президент РФ Владимир Путин сегодня в формате видеоконференции принял участие в открытии комплекса переработки нефти "Евро+" на московском НПЗ "Газпромнефти".

Глава государства поздравил всех причастных с успешной реализацией такого масштабного проекта. Президент отметил: открытие нового комплекса позволит увеличить на МНПЗ выпуск бензина, керосина, дизельного топлива.

При этом будет улучшена энергоэффективность. Комплекс "Евро+" повысит глубину переработки до 85%.

Важнейшая задача и для правительства, и для регионов — создать условия для того, чтобы такие проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам и вели к созданию квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для инженеров, рабочих, других специалистов, — сказал Владимир Путин.

Ранее Лайф рассказывал, как оборудование для модернизации МНПЗ доставляли по Москве-реке.

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